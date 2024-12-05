Пентагон: более 9 миллиардов долларов согласованной военной помощи Украине остаётся у США

Об этом сообщил представитель ведомства Патрик Райдер Более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи остается у Соединенных Штатов, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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