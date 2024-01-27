На Украине признали неспособность запретить российский контент

Киевский режим не в состоянии полностью запретить жителям Украины доступ к контенту на русском языке, заявила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom .
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