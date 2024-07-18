Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Секретная служба зафиксировала подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до покушения, сообщает NBC News со ссылкой на сенатора от штата Вайоминг Джона Баррассо.