Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Секретная служба зафиксировала подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до покушения, сообщает NBC News со ссылкой на сенатора от штата Вайоминг Джона Баррассо.
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