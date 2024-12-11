Стало известно о военной поддержке Украиной сирийской оппозиции

Сирийская вооруженная оппозиция получала беспилотники и другую поддержку от украинской разведки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые с действиями украинских военных за рубежом».
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