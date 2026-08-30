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Царьград

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Московский зоопарк обучил дроф самостоятельно пользоваться весами

Московский зоопарк обучил дроф самостоятельно пользоваться весами

Специалисты Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка разработали тренинговую программу для дроф, благодаря которой птицы продемонстрировали способность самостоятельно взвешиваться.

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