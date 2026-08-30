Московский зоопарк обучил дроф самостоятельно пользоваться весами

Специалисты Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка разработали тренинговую программу для дроф, благодаря которой птицы продемонстрировали способность самостоятельно взвешиваться.
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