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РЖД получат капитальную поддержку. СШХ вмёрз в программу экономии. У угля сгорели льготы. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД получат капитальную поддержку. СШХ вмёрз в программу экономии. У угля сгорели льготы. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение РЖД возвращать иностранные контейнеры только в гружёном состоянии, прекращение ж/д сообщения между Белоруссией и Украиной и включение докапитализации РЖД в план по развитию экономики.

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