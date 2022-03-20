РЖД получат капитальную поддержку. СШХ вмёрз в программу экономии. У угля сгорели льготы. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение РЖД возвращать иностранные контейнеры только в гружёном состоянии, прекращение ж/д сообщения между Белоруссией и Украиной и включение докапитализации РЖД в план по развитию экономики.
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