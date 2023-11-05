В Сеть попали кадры, как два танковых экипажа ВСУ отказались идти в атаку

Видеокадры, на котором два танковых экипажа ВСУ отказались идти в бой, распространились в Сети.На кадрах видно, что украинские танкисты остановились посреди дороги, несмотря на уговоры прибывшего к ним комиссара «умереть за Украину».
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