Новые деревья на Большой Академической высадят осенью

Компенсационное озеленение на ул. Большая Академическая будет осуществлено в осенние месяцы 2024 года, сообщает паблик «Тимирязевский | М125» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.