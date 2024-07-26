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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Курич стал игроком «Андорры»

Экс-игрок «Зенита» (34 года, 193 см) подписал 2-летний контракт с «Андоррой». В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ американский защитник со словацким паспортом принял участие в 42 матчах, в среднем набирая 12,2 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи за игру.

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