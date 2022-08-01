Daily Storm

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Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили плату за СМС-уведомления об операциях

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили плату за СМС-уведомления об операциях

Банки объяснили это ростом числа отправляемых уведомлений и подорожанием услуг связиСбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях для ряда клиентов.

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