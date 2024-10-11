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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о Хвиче при Конте: «Он стал более жестким игроком, после стыков меньше просит врачей выйти, больше внимания уделяет обороне»

«Он больше внимания стал уделять оборонительным действиям после потери мяча. Видимо, это входит в его обязанности, как и всех остальных игроков.

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