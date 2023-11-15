Джеймс Ваулз прокомментировал контракт с дочерью Кена Блока

WilliamsРуководитель Williams Джеймс Ваулз прокомментировал подписание контракта с Лией Блок — американка стала членом Williams Racing Driver Academy и пилотессой ART Grand Prix в сезоне-2024 женской серии F1 Academy.
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