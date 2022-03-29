Почти 150 граждан Украины и Турции вывезли из Херсонской области в Россию

Российские военные вывезли из Херсонской области 148 граждан Украины и Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Телеканал "КРЫМ 24"89 подписчиков
Популярные статьи
- Письменные предложения от Украины предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путём, - Мединский
- FINA возбудила дело в отношении российского пловца Рылова из-за участия в концерте в честь воссоединения Крыма с Россией
- Володин завил, что противоречивые заявления США об иностранных компаниях в РФ «ничего не стоят»
Свежие комментарии