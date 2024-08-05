«Трактор» подписал обладателя Кубка Стэнли

В состав челябинского «Трактора» вошел защитник из США. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», американский защитник Стивен Кэмпфер подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
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