«В дзюдо это называется «подсечка». Чистейший пенальти, что там судья смотрел 10 раз?» Ротенберг об отмене 11-метрового в матче с ЦСКА

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг недоволен судейством в матче с ЦСКА. На 68-й минуте игры 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:2) нападающий «Сочи» Владислав Сарвели упал в штрафной площадке армейцев, столкнувшись с Виллианом Рошей.