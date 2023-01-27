Чемпионат мира по гандболу. 1/2 финала. Испания сыграет с Данией, Франция против Швеции

27 января пройдут матчи 1/2 финала мужского чемпионата мира по гандболу. Испания сыграет с Данией, Франция – со Швецией Чемпионат мира по гандболу-2023 Мужчины 1/2 финала Гданьск, Польша Испания – Дания – 20.
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