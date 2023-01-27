Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Чемпионат мира по гандболу. 1/2 финала. Испания сыграет с Данией, Франция против Швеции

27 января пройдут матчи 1/2 финала мужского чемпионата мира по гандболу. Испания сыграет с Данией, Франция – со Швецией Чемпионат мира по гандболу-2023 Мужчины 1/2 финала Гданьск, Польша Испания – Дания – 20.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх