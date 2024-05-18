Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Химках 18 мая

Городской округ Химки присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого пройдет камерный концерт вокальной и фортепианной музыки в окружении картин и скульптур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии