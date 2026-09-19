Гостиница на Луне: фантастический рассказ

В день открытия гостиницы «Земной свет» на Луне пошёл снег. Разумеется, не настоящий. Лунный реголит не умел падать с неба, а атмосфера здесь была тоньше, чем обещания рекламных буклетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым