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Читаем рассказы

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Гостиница на Луне: фантастический рассказ

Гостиница на Луне: фантастический рассказ

В день открытия гостиницы «Земной свет» на Луне пошёл снег. Разумеется, не настоящий. Лунный реголит не умел падать с неба, а атмосфера здесь была тоньше, чем обещания рекламных буклетов.

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