Эксперты МАГАТЭ не нашли критических нарушений на ЗАЭС после обстрелов

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не получила существенных повреждений после удара беспилотника, но оценить ущерб точно невозможно, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии