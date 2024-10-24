Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель намекнул на возможность поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель на фоне информации о том, что солдаты КНДР якобы могут стать участниками конфликта на Украине заявил, что Сеул не может бездействовать перед таким развитием событий.
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