В Северной Осетии в ходе мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета Моздокского района провели беседы с пешеходами

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и недопущения роста аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов в рамках республиканского мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району провели профилактические беседы с пешеходами «Памятка для детей и родителей!».