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Скалони о словах Ямаля, назвавшего матч Испания – Франция скрытым финалом ЧМ: «Я с ним согласен, все ожидали, что Франция и Испания будут среди фаворитов. Жаль, что только одна из команд выйдет в финал»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал слова вингера сборной Испании Ламина Ямаля, заявившего, что полуфинал чемпионата мира, в котором Испания сыграет против Франции , будет скрытым финалом турнира.

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