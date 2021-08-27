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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Базовый индекс потребительских цен в Токио перестал падать впервые за 13 последних месяцев

Согласно опубликованным сегодня правительственным данным Японии, в августе в регионе Токио базовый индекс потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты, перестал падать впервые за 13 послСогласно опубликованным сегодня правительственным данным Японии, в августе в регионе Токио базовый индекс потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты, перестал падать впервые за 13 последних месяцев, что подчеркивает вероятность того, что общенациональная инфляция в ближайшие месяцы начнет расти на фоне восстановления внутреннего спроса.

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