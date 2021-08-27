Базовый индекс потребительских цен в Токио перестал падать впервые за 13 последних месяцев

Согласно опубликованным сегодня правительственным данным Японии, в августе в регионе Токио базовый индекс потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты, перестал падать впервые за 13 послСогласно опубликованным сегодня правительственным данным Японии, в августе в регионе Токио базовый индекс потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты, перестал падать впервые за 13 последних месяцев, что подчеркивает вероятность того, что общенациональная инфляция в ближайшие месяцы начнет расти на фоне восстановления внутреннего спроса.