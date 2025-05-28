1. Не так давно в Интернете разразился очередной скандал. Захар Прилепин опубликовал в своем ЖЖ список правонационалистических и радикально антисоветских телеграм-каналов и организаций.
Почему антисоветизм опасен для Церкви?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А как точно сказал Прилепин про подонков, прикрывающих свою подлость религией.Бесноватый Холмогоров, педераст Корчевников, лицемер и подлец Малофеев, подонок, рвач, хапуга Гундяев несут зло народам России.
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13 час.
Малик Гумеров
"Почему антисоветизм опасен для Церкви?" - ПОТОМУ что антисоветизм , рано или поздно , загоняет носителей в свору внутренних диверсантов , шайку , логово .... холопов врага и врагов народа = делает ярыми , осознанными русофобами !!!
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Народные изречения отражают суть - нутро ..... ! Народное - ПОП = ПРАХ ОТЦОВ ПРЕДАВШИЙ !!! Делай выводы ! Насаждаемая церковью - религией рабская психология никому и никогда ДОБРО НЕ НЕСЕТ ! Все от религии = на укрепление паразитического мироустройства ! От попов исходит : Вы только рабы божьи , не рыпайтесь ..... если нас , хозяина , барина , начальство(от бога) ... будете слушаться , хорошо себя вести ..... может быть на том свете попадете в рай ! И ПРОЧАЯ АХИНЕЯ ! НА КОЙ ХЕР БОГУ РАБЫ ??? ИЛИ БОГУ ВСЕ ЖЕ НУЖНЫ ПОМОШНИКИ - СОТВОРЦЫ , ЕГО НАМЕСТНИКИ НА ЗЕМЛЕ ??? Церковь от этого понимания целенаправленно умы уводит ! Церковь есть марионетка - инструмент правящего класса буржуазии - пасти и стричь электорат , укрепить позиции - интересы буржуазии , обеспечить целостность паразитического мироустройства ...!!! И в БИБЛИИ все это прописано , зафиксировано !!!
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2 час.
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