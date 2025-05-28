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Почему антисоветизм опасен для Церкви?

Почему антисоветизм опасен для Церкви?

1. Не так давно в Интернете разразился очередной скандал. Захар Прилепин опубликовал в своем ЖЖ список правонационалистических и радикально антисоветских телеграм-каналов и организаций.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  как точно  сказал  Прилепин  про  подонков, прикрывающих свою подлость       религией.Бесноватый  Холмогоров, педераст Корчевников, лицемер и подлец  Малофеев, подонок, рвач, хапуга  Гундяев  несут зло  народам  России.
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13 час.
Малик Гумеров
&quot;Почему антисоветизм опасен для Церкви?&quot; - ПОТОМУ  что  антисоветизм , рано или поздно , загоняет  носителей в свору  внутренних  диверсантов , шайку , логово .... холопов врага и врагов народа = делает ярыми , осознанными русофобами !!!
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Народные изречения отражают суть - нутро ..... !                                  Народное -  ПОП = ПРАХ ОТЦОВ ПРЕДАВШИЙ !!!       Делай выводы !            Насаждаемая  церковью - религией рабская психология    никому и никогда ДОБРО НЕ  НЕСЕТ !   Все от религии = на  укрепление паразитического мироустройства !          От попов исходит :   Вы только рабы божьи , не рыпайтесь .....     если нас  , хозяина , барина , начальство(от бога)  ... будете слушаться , хорошо себя вести .....   может быть на том свете попадете в рай !   И ПРОЧАЯ АХИНЕЯ !                                                     НА КОЙ ХЕР БОГУ РАБЫ ???   ИЛИ  БОГУ ВСЕ ЖЕ НУЖНЫ   ПОМОШНИКИ  - СОТВОРЦЫ  , ЕГО НАМЕСТНИКИ НА ЗЕМЛЕ ???          Церковь от этого понимания  целенаправленно умы уводит !   Церковь есть марионетка - инструмент правящего класса буржуазии - пасти  и стричь электорат , укрепить позиции - интересы  буржуазии , обеспечить целостность паразитического мироустройства  ...!!!                                                                                     И  в БИБЛИИ все это прописано , зафиксировано !!!
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2 час.
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