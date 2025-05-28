Почему антисоветизм опасен для Церкви?

МГ

Малик Гумеров

Народные изречения отражают суть - нутро ..... ! Народное - ПОП = ПРАХ ОТЦОВ ПРЕДАВШИЙ !!! Делай выводы ! Насаждаемая церковью - религией рабская психология никому и никогда ДОБРО НЕ НЕСЕТ ! Все от религии = на укрепление паразитического мироустройства ! От попов исходит : Вы только рабы божьи , не рыпайтесь ..... если нас , хозяина , барина , начальство(от бога) ... будете слушаться , хорошо себя вести ..... может быть на том свете попадете в рай ! И ПРОЧАЯ АХИНЕЯ ! НА КОЙ ХЕР БОГУ РАБЫ ??? ИЛИ БОГУ ВСЕ ЖЕ НУЖНЫ ПОМОШНИКИ - СОТВОРЦЫ , ЕГО НАМЕСТНИКИ НА ЗЕМЛЕ ??? Церковь от этого понимания целенаправленно умы уводит ! Церковь есть марионетка - инструмент правящего класса буржуазии - пасти и стричь электорат , укрепить позиции - интересы буржуазии , обеспечить целостность паразитического мироустройства ...!!! И в БИБЛИИ все это прописано , зафиксировано !!!