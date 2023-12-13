Староста одного из пражских районов опять постучал со дна

Чешские зарисовкиЧехия перестала быть скучной Что может испортить репутацию чиновника настолько, чтобы он лишился должности? В Чехии, как я понимаю, даже если он уже буравит дно, его оставят на посту при любом раскладе.
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