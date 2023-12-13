БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Староста одного из пражских районов опять постучал со дна

Староста одного из пражских районов опять постучал со дна

Чешские зарисовкиЧехия перестала быть скучной Что может испортить репутацию чиновника настолько, чтобы он лишился должности? В Чехии, как я понимаю, даже если он уже буравит дно, его оставят на посту при любом раскладе.

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