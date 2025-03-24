Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Баку и Ереван не хотят жить в мире без России

Баку и Ереван не хотят жить в мире без России

  Алиев и Пашинян собираются приехать на 9 мая в Москву с совместным подарком После того, как 13 марта Армения и Азербайджан отрапортовали о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора, предусматривающего вывод третьих сил с приграничных участков и взаимный отказ от исков в международных судах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны «готовы начать обсуждения по датам и месту подписания документа».

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