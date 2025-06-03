Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"
Свободная Пресса
Два скандала вокруг языковых центров ведущих вузов в Екатеринбурге и Перми обозначили новую уязвимость России в борьбе с нелегальными мигрантами.
Комментарии
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Ничего нового... Все усилия наших тупоголовых "законодателей" направлены не на ограничение въезда в Россию всякого чурбанья, а на успешную легализацию этого чурбанья в России... А то, что в неконтролируемом потоке мигрантов в Россию въезжают десятки тысяч преступников всех мастей и инфекционных больных - так это депутатиков не сильно и беспокоит... Они ж с чурбанами не пересекаются в повседневной жизни...
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР и никогда подобных им в Россию не пускать!
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