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Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР и никогда по...Теперь нелегалов ...
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Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

Свободная Пресса Два скандала вокруг языковых центров ведущих вузов в Екатеринбурге и Перми обозначили новую уязвимость России в борьбе с нелегальными мигрантами.

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Комментарии
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Балу -
Ничего нового... Все усилия наших тупоголовых &quot;законодателей&quot; направлены не на ограничение въезда в Россию всякого чурбанья, а на успешную легализацию этого чурбанья в России... А то, что в неконтролируемом потоке мигрантов в Россию въезжают десятки тысяч преступников всех мастей и инфекционных больных - так это депутатиков не сильно и беспокоит... Они ж с чурбанами не пересекаются в повседневной жизни...
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5 час.
Виктор Николаевич Денисов
Суки продажные
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43 мин.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР и никогда подобных им в Россию не пускать!
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5 мин.
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