Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

Балу -

Ничего нового... Все усилия наших тупоголовых "законодателей" направлены не на ограничение въезда в Россию всякого чурбанья, а на успешную легализацию этого чурбанья в России... А то, что в неконтролируемом потоке мигрантов в Россию въезжают десятки тысяч преступников всех мастей и инфекционных больных - так это депутатиков не сильно и беспокоит... Они ж с чурбанами не пересекаются в повседневной жизни...