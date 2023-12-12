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В Новосибирской области начал тестовую работу Единый контактный центр

В Новосибирской области начал тестовую работу Единый контактный центр

В службе предоставляют телефонные консультации по самому широкому спектру вопросов.В Новосибирской области начал тестовую работу Единый контактный центр,сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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