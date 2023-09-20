Артисты и «короткая память»: почему звёзды, осуждавшие СВО, вернулись в мир российского шоу-бизнеса

Зоя

не суждения,а бабло...кому там нужны эти звиздули искусствнные,раздутые самим народом.их спонсорами...а сколько настоящих талантов есть в Росии.вот им и должна быть дорога,а этих на утиль....в россии хватает мусоросборников.....им там и место...