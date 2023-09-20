Артисты и «короткая память»: почему звёзды, осуждавшие СВО, вернулись в мир российского шоу-бизнеса
Артисты и «короткая память»: почему звёзды, осуждавшие СВО, вернулись в мир российского шоу-бизнеса Елена ГалицкаяВ сентябре 2023 года множество звёзд шоу-бизнеса России оказались в центре внимания общества после полутора лет специальной военной операции в Украине.
Комментарии
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не суждения,а бабло...кому там нужны эти звиздули искусствнные,раздутые самим народом.их спонсорами...а сколько настоящих талантов есть в Росии.вот им и должна быть дорога,а этих на утиль....в россии хватает мусоросборников.....им там и место...
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