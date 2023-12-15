В Mortal Kombat 1 стартовал 3-й сезон: Криомант Warner Bros. Games сегодня выпустила новый тр...

В Mortal Kombat 1 стартовал 3-й сезон: КриомантWarner Bros. Games сегодня выпустила новый трейлер Mortal Kombat 1, посвященный запуску третьего сезона: “Криомант”, совершенно нового сезона контента, посвященного появлению Саб-Зиро в качестве главного босса в режиме “Вторжения”.
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