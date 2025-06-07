8 июня: какой сегодня день

8 июня отмечается День социального работника России. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.
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