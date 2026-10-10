Песков: Путин передал Трампу видение Ирана по возможному разрешению конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин передал главе США Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта.
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