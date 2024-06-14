В Евпатории московская армянка грозилась натравить на крымчан Пашиняна

Интересно СКОЛЬКО ИСЧИЙО БУДУТ ТЕРПЕТЬ РОССИЯНЕ ХАМСТВО ЧУРОК ВСЕХ МАСТЕЙ!!!???

W

Walery

Очевидно она очередная любовница пашиняна... теперь понятно почему у николы крыша едет. Необходимо изменить Законодательство - отменить всякие извинения как реабилитирующее средство отмазки недостойного поведения у личностей не имеющих этнических корней (диаспоры не считать родиной) в современной России.