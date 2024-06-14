Политнавигатор В Евпатории задержана жительница Москвы, которая учинила скандал на остановке общественного транспорта, обзывая местных жителей «оккупантами» и угрожая вмешательством Пашиняна.
В Евпатории московская армянка грозилась натравить на крымчан Пашиняна
Комментарии
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Александр Рус
серьезно?
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17 час.
Коська
Интересно СКОЛЬКО ИСЧИЙО БУДУТ ТЕРПЕТЬ РОССИЯНЕ ХАМСТВО ЧУРОК ВСЕХ МАСТЕЙ!!!???
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17 час.
W
Walery
Очевидно она очередная любовница пашиняна... теперь понятно почему у николы крыша едет. Необходимо изменить Законодательство - отменить всякие извинения как реабилитирующее средство отмазки недостойного поведения у личностей не имеющих этнических корней (диаспоры не считать родиной) в современной России.
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16 час.
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