Аналитик Юшков: Европа хочет сделать экономику Украины зависимой

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что требования Европы могут сделать экономику Украины неконкурентоспособной и зависимой от субсидий.
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