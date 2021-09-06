"Локомотив" прилагает все усилия, чтобы его игрок вылетел из Гвинеи после госпереворота

Пресс-служба московского "Локомотива" выступила с заявлением относительно ситуации с невозможностью вылета нападающего "железнодорожников" Франсуа Камано из родной Гвинеи, куда он ранее отбыл для участия в матчах отбора чемпионата мира - 2022.