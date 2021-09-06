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"Локомотив" прилагает все усилия, чтобы его игрок вылетел из Гвинеи после госпереворота

"Локомотив" прилагает все усилия, чтобы его игрок вылетел из Гвинеи после госпереворота

Пресс-служба московского "Локомотива" выступила с заявлением относительно ситуации с невозможностью вылета нападающего "железнодорожников" Франсуа Камано из родной Гвинеи, куда он ранее отбыл для участия в матчах отбора чемпионата мира - 2022.

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