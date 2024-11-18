Новые штрафы: владельцев газовых плит предупредили об изменениях с 1 декабря Евгения КомароваВ России весной вступили в силу изменения в административный кодекс, касающиеся ответственности за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии