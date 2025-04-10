Актриса Екатерина Гусева почтила память Евгения Кунгурова в годовщину его смерти. В запрещённой соцсети звезда «Бригады» опубликовала отрывок совместного с артистом выхода на сцену (тогда они исполнили песню «Эхо любви») и трогательно подписала его: «Наше последнее выступление…».