Актриса Екатерина Гусева почтила память Евгения Кунгурова в годовщину его смерти. В запрещённой соцсети звезда «Бригады» опубликовала отрывок совместного с артистом выхода на сцену (тогда они исполнили песню «Эхо любви») и трогательно подписала его: «Наше последнее выступление…».
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