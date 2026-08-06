В Приволжье и Центральной России пройдет фестиваль-лаборатория ГИТИСа

С 31 августа по 7 сентября 2026 года в речное путешествие по пяти городам Приволжья и Центрального федерального округа — Саратову, Самаре, Казани, Костроме и Нижнему Новгороду — отправится международный культурно-образовательный проект «ГИТИСФЕСТ.