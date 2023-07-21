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ВС России совершили стремительный прорыв на Двуреченском направлении

ВС России совершили стремительный прорыв на Двуреченском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил о существенном продвижении российских военных на Двуреченском направлении.

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