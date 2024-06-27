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О Джи Ануноби подписал 5-летний контракт с «Никс» на 212,5 миллиона долларов

Форвард подписал продление на 5 лет и 212,5 миллиона долларов. Контракт включает в себя опцию игрока на последний год и торговый бонус при обмене.

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