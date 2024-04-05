IT-специалисты покидают РФ: в какую страну едут больше всего

Среди IT-специалистов спрос на получение ВНЖ в Европе растет все быстрее: только за I квартал число запросов увеличилось на 233%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In.
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