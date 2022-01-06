Царьград

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Россия начала перебрасывать в Казахстан часть своего миротворческого контингента

Россия начала перебрасывать в Казахстан часть своего миротворческого контингента

Пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщает, что в Республику Казахстан направлены миротворческие силы Организации, в состав которых вошли подразделения ВС России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

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