"Безмерная боль и страдания". В Барнауле проходит фотовыставка об СВО и жизни мирных людей

Выставка охватывает темы, связанные с жизнью и бытом людей, оказавшихся в эпицентре войны В Барнауле с 14 апреля по 9 мая проходит выставка работ фотографа Даниила Жданова, погружающая в атмосферу человеческих страданий, вызванных войной.