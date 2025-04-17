"Безмерная боль и страдания". В Барнауле проходит фотовыставка об СВО и жизни мирных людей

Выставка охватывает темы, связанные с жизнью и бытом людей, оказавшихся в эпицентре войны В Барнауле с 14 апреля по 9 мая проходит выставка работ фотографа Даниила Жданова, погружающая в атмосферу человеческих страданий, вызванных войной.
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