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"Россия троллит весь мир": Иностранцы обиделись на русских, которые осудили удары США по Йемену

"Россия троллит весь мир": Иностранцы обиделись на русских, которые осудили удары США по Йемену

Царьград ФОТО: HANI AL-ANSI/DPA/GLOBALLOOKPRESS Иностранцы обиделись на русских за то, что те осудили удары США и других западных стран по Йемену.

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Комментарии
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Андрей
безопасности англопиндосии угрожают хуситы в Красном море? А нашей безопасности угрожают англопиндосы на украине! Может пора ассимитричный ответ?
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15 час.
Регина Толстоброва
Америке  все кто-то угрожает. даже если находится за 11 тыс. км. Что нибудь новое придумали бы.
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13 час.
Геннадий Бережнов
Писано много, но это выглядит как оправдание своих действий. Не так должна отвечать великая ядерная держава Россия. А белый платок и перчатки не к лицу ей. Ни США ни Запад не празднуют сегодня мировое право, сегодня кто силён и может дать ответ, тот и прав. А призывать к порядку в ООН таким поведением многих не устраивает. Они видят кто как себя ведёт и выходят в момент голосования!
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11 час.

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