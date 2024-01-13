"Россия троллит весь мир": Иностранцы обиделись на русских, которые осудили удары США по Йемену

Геннадий Бережнов

Писано много, но это выглядит как оправдание своих действий. Не так должна отвечать великая ядерная держава Россия. А белый платок и перчатки не к лицу ей. Ни США ни Запад не празднуют сегодня мировое право, сегодня кто силён и может дать ответ, тот и прав. А призывать к порядку в ООН таким поведением многих не устраивает. Они видят кто как себя ведёт и выходят в момент голосования!