Как выглядит горка за 2,4 млн рублей в Омской крепости? Показываем наглядно. Ее снимками поделился мэр Шелест.
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Как выглядит горка за 2,4 млн рублей в Омской крепости? Показываем наглядно. Ее снимками поделился мэр Шелест.