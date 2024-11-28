«Хватит фантазировать»: средняя зарплата в РФ достигла 83 891 рубля

Правда, не все россияне с этим согласны. Росстат радует цифрами. По итогам третьего квартала 2024 года средняя номинальная зарплата россиян увеличилась на 17,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года, составив 83 891 рубль.
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