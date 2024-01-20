Кевин Гарнетт: «В Энтони Эдвардсе есть что-то от наших дней. В нем есть олдскул»

«Мне кажется, «Миннесота» перенимает характер Энтони Эдвардса. Вы видели, каким он был в матче с «Селтикс»? Энт явно что-то принял! Типа: «Подвиньтесь, я на взлет!» Мне нравится Энт и то, как он всегда настроен на борьбу.