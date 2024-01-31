Не дай рог: крупнейшая в мире популяция диких оленей может исчезнуть

Таймырская популяция дикого северного оленя может исчезнуть, предупреждают ученые. Если не принять меры, то в ближайшие годы она достигнет критической численности, при которой с высокой долей вероятности не сможет самостоятельно восстановиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии