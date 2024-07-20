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Жительница Самары подозревается в мошенничестве при получении пособия на содержание ребенка в школе-интернате

Жительница Самары подозревается в мошенничестве при получении пособия на содержание ребенка в школе-интернате

В Самаре женщина обвиняется в мошенничестве при получении пособия на ребенка. По данным прокуратуры Промышленного района, местная жительница незаконно получила 52 тысячи рублей по уходу за своим 5-летним сыном, будучи лишенной родительских прав в июне 2023 года.

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