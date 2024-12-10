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Парламентская газета

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На службу в полицию — с чистой совестью

На службу в полицию — с чистой совестью

Возможность поступить на службу в органы внутренних дел, уголовно-исполнительную систему и противопожарную службу появится и у тех людей, в отношении которых было прекращено уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
В полиции должны работать аборигены и только с высшим образованием и соответствующей зарплатой.
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