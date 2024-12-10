На службу в полицию — с чистой совестью

Возможность поступить на службу в органы внутренних дел, уголовно-исполнительную систему и противопожарную службу появится и у тех людей, в отношении которых было прекращено уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии